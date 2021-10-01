14 років за ґратами проведе чоловік, який замовив вбивство зятя

Колегія суддів Вінницького міського суду до 14 років ув’язнення засудила жителя Немирова, який через неприязні стосунки з зятем замовив його вбивство. З вогнепальним пораненням голови потерпілого знайшли в червні 2014 року в його власному автомобілі Daewoo.

Майже одразу після вбивства оперативники затримали виконавця злочину, а замовника – у день похорону на кладовищі.

Між чоловіками склались неприязні родинні стосунки і затриманий неодноразово погрожував зятю вбивством. Для реалізації своїх злочинних намірів у одному з районів області тесть за 1200 доларів США знайшов виконавця, дав йому мобільний телефон для зв’язку та обріз мисливської рушниці.

Слідством встановлено, що після вбивства виконавець повернув замовнику зброю та телефон, яких він позбувся. Обріз замовник злочину викинув у водойму, а телефон сховав у металевій трубі паркану. Підозрюваному в організації вбивства обрали запобіжний захід – тримання під вартою та направили на проходження судово-психіатричної експертизи. Поки тривала експертиза, термін ухвали суду щодо перебування підозрюваного під вартою скінчився і з медичної установи його відпустили. Після кількох років переховування на території сусідньої держави, зловмисника затримали правоохоронці та передали правосуддю.

Колегія суддів підсудного визнала винним вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), та призначила йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області