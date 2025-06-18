$14 тис. брала одеситка за сприяння в оформленні інвалідності та звільненні з лав ЗСУ

Фігурантці повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом та обрано запобіжний захід. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили жінку оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2.

За даними слідства, 50-річна жителька Одеси вимагала від військовослужбовця однієї з місцевих військових частин 14 тисяч доларів за вплив на лікарів, членів військово-лікарської комісії та експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування щодо прийняття ними позитивного рішення про встановлення чоловіку групи інвалідності і визнання непридатним до військової служби. У разі відмови заплатити гроші, погрожувала штучними перешкодами під час проходження запланованого обстеження для встановлення придатності до військової служби та визначення ступеня втрати працездатності.

Військовий звернувся в поліцію, а жінку за результатами проведення слідчо-оперативних результаті затримали у процесуальному порядку після одержання обумовленої суми.

На підставі зібраних доказів затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. грн.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Чорноморська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2