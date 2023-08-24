$14 тис. за непризов на військову службу – повідомлено про підозру мешканцю Дніпра

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону мешканцю Дніпра повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 14 000 доларів США обіцяв вплинути на службових осіб одного з РТЦК та СП м. Дніпра. За ці кошти вони мали вирішити питання щодо визнання особи непридатною до служби у військовий час з подальшим виключенням з військового обліку.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Перевіряється причетність до вчинення злочину службових осіб РТЦК та СП м. Дніпра.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області за оперативного супроводу УСР в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора