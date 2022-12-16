148 псевдовакцинацій – за втручання в електронну систему в Луцьку судитимуть медсестру

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене медичною сестрою одного із лікарняних закладів Луцька неодноразового несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи (ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України).

За даними слідства, медсестра, скопіювавши на флеш-носій персональні ключі кількох лікарів для входження до медичної системи «МедЕйр» та їхні кваліфікаційні електронні підписи, упродовж жовтня 2021 року – лютого 2022 року внесла в систему неправдиві відомості щодо 148 фактів вакцинації громадян, достовірно знаючи, що вони не проходили вакцинацію від COVID-19.

Міру покарання обвинуваченій визначить суд.

Пресслужба обласної прокуратури