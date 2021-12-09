15 років позбавлення волі: вбивця 6-річного хлопчика сидітиме на 2 роки довше

За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури колегією суддів Київського апеляційного суду постановлено вирок, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Згідно матеріалів обвинувачення, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив 6-річного сина знайомої та наніс йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

У ході судового розгляду ювенальний прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва повністю довів вину обвинуваченого та наполягав на призначенні покарання в вигляді 15 років позбавлення волі.

Вироком Деснянського районного суду обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Не погоджуючись із таким покаранням, окружна прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

08.12.2021 Київський апеляційний суд погодився із доводами прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура