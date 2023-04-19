15 років тюрми отримали колаборанти, які зайняли керівні посади в псевдоміліції херсонщини

З березня по травень 2022 року четверо місцевих мешканців, перебуваючи на території окупованого збройними силами російської федерації м. Генічеськ, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдоправоохоронного органу. А саме — начальник, заступники начальника та керівник кадрового підрозділу так званого «Генического РО ГУ МВД по Херсонской области».

Зібрали докази причетності громадян до колабораційної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі обласної поліції спільно з працівниками Львівської обласної прокуратури. У червні 2022 року чотирьом громадянам повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йдеться про ексначальника охорони приватної фірми, колишніх правоохоронців, які у різний час були звільнені зі своїх посад.

За співпрацю з ворогом окупаційна влада запропонувала їм керівні посади в псевдоправоохоронному органі — начальника, заступників начальника та керівника кадрового підрозділу так званого «Генического РО ГУ МВД по Херсонской области». Перебуваючи на посадах, вони займалися підбором співробітників «міліції», охороною заходів, які проводила окупаційна адміністрація, а також виконували інші «правоохоронні функції» на території міста.

На підставі зібраної правоохоронцями доказової бази суд визнав чотирьох громадян України винними у колабораційній діяльності та засудив їх до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також засуджених позбавили права обіймати посади в державних органах упродовж 15-ти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України