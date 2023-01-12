15 років тюрми загрожує «начфіну» та іншим колаборантам з «мвд рф» на Херсонщині

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще п’ятьох ворожих поплічників, які перебувають на тимчасово захопленій частині півдня України.

На початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до створеного агресором «главного управления мвд Херсонской области».

Там їх призначили:

керівником фінансового відділу;

інспектором штабу;

інспектором Суворовського районного управління;

оперуповноваженим відділення кримінальної поліції у справах неповнолітніх;

черговим ізолятора тимчасового тримання.

Перебуваючи на «посадах» зловмисники виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на території регіону.

Встановлено, що під час окупації Херсона вони брали участь у «рейдах» по будинках місцевих жителів, яких намагались залучити до співпраці з ворогом. У разі незгоди – погрожували насильством та знищенням майна.

Під час звільнення українського міста колаборанти разом із російськими окупантами втекли на лівий берег р. Дніпро.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки за матеріалами Департаменту захисту національної державності та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України