15 років за ґратами за зґвалтування 10-річної дівчинки – столична прокуратура відстояла в апеляції вирок

За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким до максимального покарання у вигляді 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування малолітньої дівчинки (ч. 3 ст. 153 КК України, в редакції до 10.01.2019 року).

Прокурором у суді доведено, що у березні 2018 року обвинувачений, перебуваючи на 6-му поверсі одного з житлових будинків у Деснянському районі столиці, підстеріг 10-річну дівчинку, яка поверталася додому зі школи.

Зловмисник схопив дитину біля ліфту та поволік до сходового майданчику. Там, завдавши дівчинці тілесних ушкоджень, у тому числі електрошокером, нападник зґвалтував її неприродним способом та втік.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до 15 років позбавлення волі.

Крім того, ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вказаний вирок суду обвинувачений оскаржив в апеляційному порядку.

Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу обвинуваченого, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Чоловік перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура