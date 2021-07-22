1500 доларів за отримання диплому – на Київщині викрито службову особу приватного вишу

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області затримано службову особу одного з приватних вищих навчальних закладів під час отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст.368-3 КК України).

Слідством встановлено, що жінка, діючи спільно з іншими особами, вимагала у громадянина 1500 доларів США за сприяння в отриманні диплому про здобуття ступеня вищої освіти.

Вказану особу затримано «на гарячому» під час одержання останньої частини суми неправомірної вигоди від дружини студента.

На теперішній час затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України та готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області спільно з Бучанським районним відділом Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура