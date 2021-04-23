$160 тис. за перереєстрацію земельних ділянок — затримано адвоката

Київською міською прокуратурою затримано та повідомлено про підозру адвокату за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, громадянин подав скаргу до Міністерства юстиції України на рішення у сфері державної реєстрації у зв’язку із порушенням права власності на його 8 земельних ділянок.

Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана, ввівши в оману громадянина, запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг на рішення у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України 20 тис. доларів США за кожну земельну ділянку, тобто 160 тис. доларів США, оскільки «спірних» земельних ділянок 8.

22 квітня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину адвокат була затримана одразу після одержання від заявника 160 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура