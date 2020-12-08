17-летний парень из Саратского района, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице

Семнадцатилетний житель Саратского района, который получил осколочные ранения от гранаты, взорвавшейся в руках у парня, скончался в больнице.

Об этом сообщил волонтер Роман Медяник, передает «Бессарабия INFORM».

«Максима уже нет с нами… мы сделали все, что в наших силах…», — написал Роман.

Напомним, что вечером 24 ноября на окраине Сараты 17-летний парень был ранен в результате взрыва неизвестного предмета. Пострадавшего отправили в реанимацию Саратской ЦРБ, а впоследствии перевели в Одесскую больницу.

В ходе проверки взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле.

Волонтеры и небезразличные жители региона помогали врачам бороться за жизнь парня, собирая средства на необходимые препараты однако, полученные ранения оказались смертельными.