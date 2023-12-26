За розбійні напади на банківські установи та інкасаторів засуджено організатора та 4-х членів банди

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури суд визнав винними організатора та 4 членів озброєної банди у вчиненні серії розбійних нападів на банківські установи в Одесі (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 1 ст. 263 КК України).

Організатору та одному із спільників призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, іншим трьом учасникам банди – 9 років позбавлення волі, з конфіскацією особистого майна.

Крім того, застосовано спеціальну конфіскацію до знарядь вчинення злочинів (автомобілів, зброї, бронежилетів тощо) в дохід держави. Їх передано на потреби ЗСУ.

Прокурор в суді довів, що у березні 2020 року лідер озброєного угруповання разом з членами банди готувались до вчинення нападу на банк. Вони озброїлись вогнепальною зброєю, радіостанціями та радіолокаційним обладнанням, в’язаними масками та іншими предметами, заздалегідь заготовленими для використання під час розбійного нападу.

Довести свій злочинний план до кінця члени озброєної організованої банди не змогли, оскільки були викриті та затримані правоохоронцями.

У ході проведення обшуків у транспортних засобах, на яких переміщувались засуджені, вилучено значну кількість зброї та набоїв до неї, предмети для маскування, рукавички, автомобільні номерні знаки та інші речові докази.

Також доведено, що у вересні 2018 року зловмисники скоїли розбійний напад на інкасаторів та заволоділи понад 3,3 млн гривень.

За цим епізодом до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного спільника.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУНП в Одеськiй областi.

Офіс Генпрокурора