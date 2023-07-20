На Первомайщині затримали зловмисника, який поранив ножем односельця та втік

Нині у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 КК України, фігуранту оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія сталась ввечері 18 липня. До відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу надійшло повідомлення про те, що в смт Врадіївка 60-річному місцевому мешканцю спричинено проникаюче ножове поранення живота.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, оперуповноважені, криміналіст.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження під час раптово виниклої сварки з 51-річним односельцем, коли вони випадково зустрілись на вулиці, повертаючись до своїх домівок. У ході конфлікту молодший із чоловіків вдарив ножем декілька разів потерпілого у живіт та втік з місця події.

Нині потерпілий перебуває у лікарні.

Упродовж ночі оперативники розшукали зловмисника-втікача та доставили його до відділення поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Найближчим часом у суді вирішуватиметься питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Первомайський районний відділ поліції