Іноземець погрожував ножем у стоматологічній клініці Львова

Фото поліції

Сьогодні, 7 липня, близько 11-ї години ранку патрульні отримали виклик у стоматологічну клініку на вулиці Сяйво.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Зі слів заявника, невідомому громадянину відмовили в одній із послуг, адже він перебував в стані сп’яніння. Він почав конфліктувати і відмовлявся покинути приміщення. Коли почув, що викликають поліцію, дістав ніж і почав ним розмахувати і погрожувати.

Патрульні за 3 хвилини приїхали на місце події, однак особа встигла піти геть.

Чоловіка затримали неподалік клініки. Хуліганом виявився 26-річний іноземець, який проживає у Львові. Під час поверхневої перевірки у нього виявили згаданий ніж.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1 Львівського районного управління поліції.

Попередня кваліфікація події за ст. 296 (хуліганство) ККУ. // Діло