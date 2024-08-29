На Хмельниччині у ДТП 1 особа загинула і 3 отримали травми

Потрійна ДТП сталася вчора, 28 серпня, близько 7-ї ранку на трасі сполученням «Житомир — Чернівці» поблизу села Маків.

Відбулось зіткнення між автомобілями «Kia Soul» під керуванням 74-річного хмельничанина та «Volkswagen Jetta», за кермом якого перебував 46-річний житель обласного центру. Далі 31-річна вінничанка на автомобілі «Toyota Camry» зіткнулась з автівкою «Volkswagen Jetta».

У результаті ДТП водій автомобіля «Volkswagen Jetta» загинув на місці події. Його 45-річна дружина отримала тілесні ушкодження. Травмувалися також водій автомобіля «Kia Soul» та його 53-річна пасажирка. Усіх травмованих госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області