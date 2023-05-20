На Дніпропетровщині затримали вандала, який розтрощив 19 пам’ятників на кладовищі

Окрім могил своїх померлих батьків, зловмисник пошкодив з понад десяток місць поховань односельців.

19 травня до Новомосковського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців одного з селищ Новомосковського району про пошкодження пам’ятних плит на місцевому кладовищі.

На місце події направили слідчо-оперативну групу. Працівники кримінальної поліції відпрацювали територію селища та встановили зловмисника. Ним виявився 54-річний ніде не працюючий місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимально до 3-х років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції