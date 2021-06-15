Под Днепром осуждена нерадивая мать, по неосторожности убившая младенца

На Днепропетровщине женщина, по неосторожности убившая собственного ребенка, проведет 4 года за решеткой.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

В ноябре 2019-го года женщина пришла в дом свекрови, которая после продолжительной болезни была частично парализована. Она намеревалась оставить под ее присмотром двух своих четырехмесячных детей. Свекровь в просьбе отказала, и между женщинами возникла ссора. В итоге обвиняемая со двора разбила окно дома и пыталась просто «забросить» малышей внутрь. В итоге один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако его мать не стала вызывать скорую, в больницу она также не обращалась, и младенец скончался от полученных травм.

Приговором Петриковского районного суда 30-летнюю гражданку признали виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.3 ст.135 УК Украины (убийство по неосторожности; оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии). Свою вину злоумышленница признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.