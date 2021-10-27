Аферист-уголовник «заработал» ₴2 млн., предлагая услуги суррогатного материнства через интернет

Украинец, ранее судимый за мошенничество и подделку документов, зарегистрировал юридическое лицо, в название которого включил слово «клиника» и начал рекламировать через интернет услуги репродуктивной медицины, путем суррогатного материнства.

Рекламируя услуги своей «клиники» через интернет, мошенник сумел «раскошелить» своих клиентов, среди которых оказался даже иностранец, почти на 2 миллиона гривен. Для этой цели он создал сайт с недостоверной инфрмацией о продолжительной и успешной работе своей «клиники New Life» в сфере вспомогательных репродуктивных услуг суррогатного материнства.

Рекламу этих услуг в интернете обнаружил житель США, который зашел на сайт и, заинтересовавшись услугами, связался с «доктором». Тот подтвердил правильность представленной на сайте информации и выслал реквизиты для оплаты услуг.

Иностранец перевел через Western Union 5 тыс. долларов и приехал в Украину, чтобы заключить договор. Мошенник встретил его в офисе, который находился в Виннице и стороны заключили 2 не имеющих юридической силы договора на предоставление услуг суррогатного материнства.

После этого иностранец передал мошеннику еще 8 тысяч евро. И еще 5 тысяч долларов, которые ему предложили перечислить через ближайший терминал. Сдав ряд «анализов», иностранец вернулся в США, откуда, по требованию «клиники» перевел еще 12 тысяч долларов несколькими переводами. Взамен он получил фотографии УЗИ плода, якобы суррогатной матери, которые, в действительности, принадлежали неизвестно кому. Суммарно иностранец заплатил фальшивым специалистам более 1,1 млн гривен.

Еще один клиент оказался украинцем, который заплатил за решение аналогичной проблемы 34,5 тыс. долларов, перечислив эти деньги организации, именующей себя клиникой, хотя и не являющейся таковой, согласно данным Единого Реестра юридических лиц и МОЗ.

Не получив обещанных услуг, потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям, а те возбудили уголовное расследование. Оказалось, что подозреваемый является ранее судимым за мошенничество организатором преступной группы, которая обманула 69 человек на сумму более 2,2 млн гривен, а также виновным в 32 эпизодах средней тяжести, связанных с подделкой документов.

С учетом данных обстоятельств, суд решил, что подозреваемый представляет высокую степень опасности для общества, а потому подлежит взятию под стражу до окончания расследования. Учитывая особо крупный размер нанесенного ущерба, а также рецидив преступления, наказание, которое ожидает мошенника, будет также весьма значительным. // internetua.com