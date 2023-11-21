У Приват24 з’явився новий сервіс проти шахраїв

У мобільному додатку Приват24 з’явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку .

Новий сервіс банку спрямований на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства за рахунок швидкого впровадження блокуючих дій.

“Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором. Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів”, – сказав член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Новий “антишахрайський” сервіс доступний в мобільному додатку Приват24 в меню Комунікації (у правому верхньому куті на головному екрані додатку). Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, не отримали оплачений товар чи ненавмисно передали персональні дані шахраям, треба відповісти на прості питання у розділі “Повідомити про шахрайство”.

Також ПриватБанк закликає клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери зловмисників, щоб разом протидіяти шахрайству.

Фінансове шахрайство

Нагадаємо, в Україні люди переважно стають жертвами шахраїв через те, що розголошують дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу в інтернет-банкінг.

За даними НБУ, понад половину суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року сталося за допомогою використання соціальної інженерії.

Шахраї в основному працюють в Інтернеті. Щодо суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% – на торговельну мережу та 2% – на банкомати.