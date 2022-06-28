На Житомирщині судитимуть 33-річну водійку, яка п’яною спричинила смертельну ДТП

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох осіб та заподіяння третій особі тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Слідство встановило, що трагічна подія сталася у лютому цього року в одному із сіл Любарської об’єднаної територіальної громади, близько 23.00 год.

Того пізнього вечора 33-річна жінка, керуючи автомобілем, який належить її чоловіку, разом з подругою приїхали до сільського кафе, аби купити якийсь алкогольний напій. Поблизу кафе зустріли двох чоловіків, та, придбавши алкогольний енергетик і пригостили їх, вирішили усі разом поїхати ще за покупками у сусіднє село. Однак по дорозі водійка не справилася з керуванням, порушила правила дорожнього руху, виїхала на зустрічну смугу, звідки авто з’їхало у кювет, а потім у став.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів, 22-річний хлопець і 33-річна подруга загинули, не змігши врятуватися з водойми. Ще один 19-річний пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами проведеної експертизи, у крові водійки містилося 1,5 проміле алкоголю.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило СУ Головного управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури