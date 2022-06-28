На Житомирщині судитимуть 33-річну водійку, яка п’яною спричинила смертельну ДТП

Опубликовано

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох осіб та заподіяння третій особі тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Слідство встановило, що трагічна подія сталася у лютому цього року в одному із сіл Любарської об’єднаної територіальної громади, близько 23.00 год.

Того пізнього вечора 33-річна жінка, керуючи автомобілем, який належить її чоловіку, разом з подругою приїхали до сільського кафе, аби купити якийсь алкогольний напій. Поблизу кафе зустріли двох чоловіків, та, придбавши алкогольний енергетик і пригостили їх, вирішили усі разом поїхати ще за покупками у сусіднє село. Однак по дорозі водійка не справилася з керуванням, порушила правила дорожнього руху, виїхала на зустрічну смугу, звідки авто з’їхало у кювет, а потім у став.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів, 22-річний хлопець і 33-річна подруга загинули, не змігши врятуватися з водойми. Ще один 19-річний пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами проведеної експертизи, у крові водійки містилося 1,5 проміле алкоголю.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило СУ Головного управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури

Like

Метки:

Читайте также: