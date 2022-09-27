17-річний полончанина судитимуть за жорстоке побиття товариша

Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили юнакові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження).

Конфлікт між давніми знайомим відбувся наприкінці серпня в смт. Понінка. Хлопець під час суперечки кулаком розбив обличчя товаришу та зламав йому носа. Але на цьому він не спинився — продовжував бити потерпілого навіть тоді, коли той впав на землю.

Побитого юнака з численними забоями та переломами госпіталізували до лікарні. Наразі його стан поліпшився, але кривднику доведеться відповідати за свої дії відповідно до чинного Кримінального кодексу України.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області