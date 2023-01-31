За незаконний видобуток піску судитимуть мешканця Київщини

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Бучанського району за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачений, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, за допомогою спецтехніки здійснював незаконний видобуток піску шляхом намиву у Бучанському районі. Встановлено, що об’єми незаконно видобутого піску становлять понад 240 куб. м. Надалі видобутий пісок він планував збувати приватним особам.

Досудове розслідування здійснювалося Бучанським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура