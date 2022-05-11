Держреєстратора підозрюють у квартирних махінаціях в Калуші

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 35-річному державному реєстратору повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, реєстратор на підставі неправдивих документів перереєстрував квартиру в місті Калуш за сумнівним товариством.

Так, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, він несанкціоновано змінив право власності на нерухомість вартістю майже 300 тис. грн.

Викриття протипраправної діяльності зійснювалось спільно із кіберполіцією та слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

За вказане правопорушення зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура