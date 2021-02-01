Перепалка возле бара в Одесской области закончилась стрельбой и ранением

Мужчина 1964 года рождения попал в больницу с огнестрельными ранениями в поселке Бородино Болградского района Одесской области (бывший Тарутинский).

Как сообщили «Думской» в полиции, инцидент произошел возле бара на улице Мира.



Пострадавший поругался с другим гражданином, 1993 года рождения. Последний достал травматический пистолет «Форт» и сделал несколько выстрелов в грудь и пах оппоненту.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Стрелку меру пресечения решили не избирать.