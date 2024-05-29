₴178 тис. «відкату» за перемогу в тендері: на Сумщині повідомлено про підозру представниці компанії

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Раніше у цій справі підозру отримав директор медичного закладу.  Жінці інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі і за це їй може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Викрили корупційну схему та зібрали докази причетності осіб до її функціонування оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області спільно зі слідчими Охтирського районного відділу поліції.

За даними слідства, 39-річна працівниця фірми з поставок медобладнання вступила у злочинну змову із директором медичного закладу. Щоб комерційна структура отримала перемогу в тендерних торгах, запропонувала посадовцю лікарні 25% «відкату» від суми оголошеного тендеру — йдеться про постачання до медичної установи лабораторного обладнання вартістю 750 тис. грн.

Як і було домовлено між учасниками корупційної схеми, зацікавлена компанія виграла торги, а посадовець отримав 178 тис. грн неправомірної вигоди.

Представниці фірми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Раніше підозру отримав посадовець районної лікарні.

Процесуальне керівництво здійснює Охтирська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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