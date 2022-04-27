Вбивця дівчини у Малій Висці на Кіровоградщині отримав довічне ув’язнення

Найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі домоглись прокурори Кіровоградської обласної прокуратури за умисне жорстоке убивство молодої дівчини. Кропивницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури.

Нагадаємо у грудні 2021 року Кіровський районний суд засудив до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка, який вбив, а потім зґвалтував 22-річну дівчину (п.10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокуратура не погодилася з призначеним судом першої інстанції покаранням обвинуваченому вважаючи його м’яким, і таким, яке не відповідало тяжкості скоєного та особі обвинуваченого, і оскаржила вирок в апеляційному порядку вимагаючи найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі. Апеляційний суд наразі усі доводи прокурорів врахував, апеляційну скаргу задовільнив та постановив новий вирок у справі.

Обставини справи: Трагічна подія мала місце наприкінці 2020 року у м. Мала Виска Кіровоградської області та викликала великий резонанс.

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Відзначимо, що у ході досудового розслідування обвинуваченому проведено низку експертиз серед яких комплексна та стаціонарна, з метою визначення його осудності. Висновки двох експертиз засвідчили, що особа в момент скоєння злочину була осудною.

Прокуратура Кіровоградської області