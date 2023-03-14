У заволодінні ₴1,3 млн. бюджетних коштів під час укріплення берегу Дністра підозрюють директора товариства

За дорученням керівника Львівської обласної прокуратури прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.191 КК України).

За даними слідства, одне із комунальних підприємств області уклало із очолюваним підозрюваним товариством договір про проведення берегоукріплюючих робіт річки Дністер.

Службовець, вніс неправдиві дані до актів виконаних робіт, зазначивши значно дорожчі матеріали, аніж ті які були використані фактично.

В результаті чого незаконно заволодів бюджетними коштами Фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі понад 1,3 млн грн.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури