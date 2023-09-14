Поліцейські Могилів-Подільського встановили молдаванина, який їздив автомобілем по меморіалу пам’яті полеглих Героїв

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13 вересня поліцейські під час моніторингу відео з камер спостереження виявили водія, який їздив по меморіалу перед світлинами полеглих героїв Небесної Сотні та героїв АТО.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та задокументували його протиправну діяльність. Ним виявився 49-річний громадянин Молдови.

поліцейські могилів-подільського встановили водія, який напередодні їздив автомобілем по меморіалу пам’яті полеглих героїв 

Водій пояснив, що не мав наміру оскверняти пам’ять загиблих Героїв та попросив вибачення за свій вчинок.

Відділ комунікації поліції Вінницької області
(за матеріалами Могилів-Подільського РВП)

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