Поліцейські Могилів-Подільського встановили молдаванина, який їздив автомобілем по меморіалу пам’яті полеглих Героїв
13 вересня поліцейські під час моніторингу відео з камер спостереження виявили водія, який їздив по меморіалу перед світлинами полеглих героїв Небесної Сотні та героїв АТО.
Правоохоронці встановили особу правопорушника та задокументували його протиправну діяльність. Ним виявився 49-річний громадянин Молдови.
Водій пояснив, що не мав наміру оскверняти пам’ять загиблих Героїв та попросив вибачення за свій вчинок.
Відділ комунікації поліції Вінницької області
(за матеріалами Могилів-Подільського РВП)