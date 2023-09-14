Поліцейські Могилів-Подільського встановили молдаванина, який їздив автомобілем по меморіалу пам’яті полеглих Героїв

13 вересня поліцейські під час моніторингу відео з камер спостереження виявили водія, який їздив по меморіалу перед світлинами полеглих героїв Небесної Сотні та героїв АТО.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та задокументували його протиправну діяльність. Ним виявився 49-річний громадянин Молдови.

Водій пояснив, що не мав наміру оскверняти пам’ять загиблих Героїв та попросив вибачення за свій вчинок.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Могилів-Подільського РВП)