18-річного одесита затримали за підозрою у пограбуванні двох громадян

На вулиці Скиданівській юнак відібрав у перехожого рюкзак із кількома сотнями доларів США, а на Коблевській забрав у студента куртку зі смартфоном і грошима та підвіску.

За кілька днів правопорушника затримали в середмісті. Зараз правоохоронці встановлюють місце знаходження чужого майна.

«Фігуранту оголосили підозру у пограбуванні за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Молодику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі», — повідомив начальник сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Костянтин Стариченко.

Одеське районне управління №1