Омбудсман: росіяни стратили вже 268 українських військовополонених

Станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. В Офісі Омбудсмана вважають, що страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, передає кореспондент Укрінформу.