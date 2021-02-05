$18 тис. за «працевлаштування» на посаду помічника нардепа – судитимуть двох киян

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох жителів столиці, які в жовтні 2020 року намагались шахрайським шляхом отримати від громадянина України 18 000 доларів США (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України).

Вказані особи, представляючись довіреними особами народного депутата України, запевнили потерпілого, що за грошову винагороду вони здатні вирішити питання про його працевлаштування на посаду помічника народного депутата України. Зловмисники оцінили свої послуги у 18 000 доларів США.

Після передачі частини грошових коштів в сумі 3 000 доларів США вказаних осіб затримали на «гарячому».

Матеріали кримінального провадження скеровані на розгляд Печерського районного суду міста Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура