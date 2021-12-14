Слово «три» не значить хабар – суд виправдав водія, якого звинувачували у підкупу поліцейського

Крижопільський районний суд Вінницької області виправдав чоловіка від звинувачень у пропозиції неправомірної вигоди патрульному поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 грудня.

У травні цього року двоє поліцейських зупинили машину, в якої не горів лівий задній габарит. Виникла підозра, що водій напідпитку, але той відмовлявся проходити перевірку як на місці, так і в лікарні.

Громадянин пояснив, що того дня забрав із пологового дружину, святкував з друзями народження дочки та поїхав з дому за сигаретами. Нагрудними камерами поліцейським фіксувалася ця розмова. Чоловік говорив: «давайте завтра», «я лише на роботу став», «все ми зараз рішимо, буквально тиждень і з вами розберемося». На що працівник поліції казав, що є кримінальна відповідальність за дачу хабаря, а водій відповідав, що не пропонує хабар.

Патрульний зазначає, що у громадянина є три варіанта: продути «Драгер», поїхати на швидку, відмовитися від проходження огляду. Водій говорив: «Хлопці, може я вам предлагаю три зараз через тиждень найдуться і все буде добре». Його знову попереджають про кримінальну відповідальність за дачу хабаря. Чоловік пояснює, що коли суд позбавить його права керування, він не зможе працювати і забезпечувати дружину і двох дітей, тому просить «дійти спільної думки і прийти до рентабельності… Я вам дам свої документи і ви поїдете… Дам документи, ті що дома… Чи є варіант вирішити по тому, щоб я був з роботою?». Водій пропонував «поговорити без камер», на що працівник поліції повідомив, що не може вимкнути камеру, тому що ведеться безперервна зйомка.

У суді обвинувачений заперечив, що пропонував хабар. Його адвокат сказав, що він був напідпитку, святкував народження дочки, можливо, щось говорив невпопад при спілкуванні з працівниками поліції, однак це точно не було пропозицією хабара в сумі три тисячі гривень, як написано в обвинувальному акті. Працівник поліції наполегливо повторював про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, проте незрозуміло чому, почувши слово «три», зробив для себе висновок, що йому пропонується три тисячі гривень хабара. Те, що чоловік говорив про якісь документи, які є в нього вдома, не означає, що він мав на увазі гроші.

Суд вирішив, що обвинувачення пропозиції 3 тисяч гривень хабара базується лише на припущеннях. Прокурор, на думку суду, не довів, що обвинувачений точно і зрозуміло виклав суть своєї пропозиції працівнику поліції.

На пропозицію 3 тисяч гривень винагороди вказав лише один патрульний. Його напарник не назвав конкретну суму, кажучи, що це було чи три чи п’ять тисяч гривень. Друг обвинуваченого, який підійшов на місце події, стверджував, що в його присутності водій не пропонував працівникам поліції будь-яку неправомірну вигоду. Більше того, свідок пояснював, що обвинувачений не мав грошей і ще позичав, щоб привезти жінку і дитину з пологового будинку.

У протоколі огляду відеозапису зазначено, що водій «провокує працівників поліції», однак конкретно не вказано, яким чином це відбувається. Також написано, що чоловік «пропонує працівникам поліції неправомірну вигоду у розмірі 3000 гривень, які він зобов`язується віддати через тиждень», хоча на відеозаписі такого не було.

Суд вказує, що хоча працівники поліції під`їхали до автомобіля о 21 год. 58 хв., однак постанову і протокол про адміністративне правопорушення оформили майже через годину. За цей час працівники поліції вели якісь сторонні розмови з водієм і його знайомими, замість того, щоб чітко виконувати свої обов`язки.

З відеозапису вбачається, що працівник поліції сам запропонував чоловікові пройти до службового автомобіля, щоб показати відео з реєстратора. Хоча на відеозаписі зафіксовано як чоловік надає працівникам поліції своє посвідчення водія, з незрозумілих причин відносно нього було винесено постанову за ч.1 ст.126 КупАП, а саме за те, що він не надав для перевірки посвідчення водія.

Суд вважає, що пропозиція хабара поліцейському не доведена поза розумним сумнівом, і водія виправдав.

Справу про адмінправопорушення суд закрив, визнавши адмінпротокол неналежним і недопустимим доказом, оскільки його складено з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством. З протоколу незрозуміло, про яке порушення йдеться, тому що одночасно вказано, що водій керував авто в стані алкогольного сп’яніння і від перевірки на стан сп’яніння відмовився.