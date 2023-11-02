Понад ₴650 тис. збитків на виготовленні проєктної документації: міський голова з Полтавщини отримав підозру

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, у 2021 році міська рада та комерційна структура уклали договір щодо розробки проєктно-кошторисної документації по реконструкції навчального закладу. На підставі підписаного акту прийому-передачі виконаних послуг підрядник отримав на свої рахунки кошти з бюджету.

Однак, як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, вартість робіт на виготовлення проєктно-кошторисної документації була значно завищена. Даний факт підтверджено відповідним експертним висновком, а сума завданих збитків становить понад 650 тис. грн.

На підставі зібраних доказів керівник Полтавської обласної прокуратури повідомив міському голові про підозру. Посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та скоєне організованою групою) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші процесуальні заходи зі збору доказової бази для притягнення всі причетних до злочину осіб.

За скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України