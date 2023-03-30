На Одещині затримали «послідовника» знищеного Стремоусова, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції

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Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області.

Зловмисником виявився місцевий «послідовник» колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.

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Для цього адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де «розганяв» дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

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У подальшому агент виконував додаткові завдання свого «куратора» з фсб. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.

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Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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