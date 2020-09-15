У Запоріжжі шахраї підміняли у посилках дорогі шуби на дешевий одяг

Мешканці Шевченківського району замовляли коштовні вироби з хутра, які потім підміняли на дешеву підробку

Шахраями виявились 40-річна жінка та 19-літній хлопець. Вони придумали оригінальну схему заробітку. В інтернет-магазинах замовляли хутрові вироби, але з післяплатою. Коли кур’єр приходив із замовленням за адресою, жінка приміряла шубу, а потім, під приводом того, що знайшла дефекти, відмовлялась від товару. Поки молодик відволікав кур’єра, шахрайка встигала замінити коштовне хутро на дешевий одяг та повертала коробку.

Аферистів затри мали правоохоронці. Під час обшуків у квартирі, яку винаймала винахідлива пара, вилучили декілька шуб з хутра, які коштують близько 60 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Ведеться досудове розслідування, повідомляє пресслужба Нацполіції в Запорізькій області. // Запорізька Січ