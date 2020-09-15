У Запоріжжі шахраї підміняли у посилках дорогі шуби на дешевий одяг

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Мешканці Шевченківського району замовляли коштовні вироби з хутра, які потім підміняли на дешеву підробку

Шахраями виявились 40-річна жінка та 19-літній хлопець. Вони придумали оригінальну схему заробітку. В інтернет-магазинах замовляли хутрові вироби, але з післяплатою. Коли кур’єр приходив із замовленням за адресою, жінка приміряла шубу, а потім, під приводом того, що знайшла дефекти, відмовлялась від товару. Поки молодик відволікав кур’єра, шахрайка встигала замінити коштовне хутро на дешевий одяг та повертала коробку.

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Аферистів затри мали правоохоронці. Під час обшуків у квартирі, яку винаймала винахідлива пара, вилучили декілька шуб з хутра, які коштують близько 60 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Ведеться досудове розслідування, повідомляє пресслужба Нацполіції в Запорізькій області. // Запорізька Січ

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