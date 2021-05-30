В Одеській області розшукують педофіла, який зґвалтував дитину

У селі Троїцьке Біляївського району Одеської області невідомий чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку.

Повідомлення про розпусника з’явилося у соцмережах на сторінці ОТГ «Яськи Троїцьке — одна громада», там розмістили фото чоловіка (найімовірніше, скан з відео камер спостереження), якого підозрюють у скоєнні цього злочину.

За інформацією селян, малолітня потерпіла — місцева.

«Все сталося в нежилому будинку по вулиці Дністровській, 1 у селі Троїцьке. Негідник зробив свою чорну справу й зник. Він — не з наших місць», — стверджують жителі села Троїцьке, яке знаходиться за 40 кілометрів від обласного центру.

У поліції від офіційних коментарів відмовляються. У соцмережах вже з’явилося орієнтування на підозрюваного, який розшукується правоохоронцями.

«Підозрюваний — чоловік 35- 40 років, з темним волоссям, середнього зросту та статури, права рука — в гіпсі (або перев’язана бинтом)», — йдеться в повідомленні з проханням до всіх, кому що-небудь відомо, звертатися до райуправління поліції.

До кінця сьогоднішнього дня у мережі з’явилася інформація про те, що розшукуваний — житель Кілійського району. Останній знаходиться у 200 кілометрах на південь від Одеси.

Інформоване джерело в поліції повідомило «ФАКТАМ», що зараз опрацьовується кілька версій того, що сталося.