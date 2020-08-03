«Кажется знаем, кто это»: Геращенко о человеке, захватившем банк в Киеве

Замглавы МВД рассказал, что происходит на месте захвата банка в БЦ «Леонардо»

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире «Украина 24» подробности о происшествии в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, где мужчина угрожает взорвать банк.

«Сегодня в очередной раз появился человек, который угрожает киевлянам. Полиция работает на месте. Сразу же в 12 часов, как только поступил звонок на 112 от сотрудницы «Универсал банка» о том, что зашел молодой человек и заявил, что у него в рюкзаке бомба, полиция оцепила место происшествия. Сейчас с преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью.

Ситуация похожа на сценарий, как это было в Луцке. Но пока мы не знаем, есть ли у него настоящая бомба или настоящее оружие, в отличие от Луцка. Стратегия — это переговоры, по итогам переговоров будет приниматься решение», — сказал он.

Геращенко также рассказал, есть ли в банке заложники и что известно о личности захватчика.

«По предварительной информации, он отпустил сотрудников банка, там осталась только руководитель отделения. Но он ее не захватывал, он был готов остаться сам со своей бомбой, но это еще требует подтверждения. Предварительно это человек 32 лет. Мы перепроверяем, чтобы не было никаких ошибок. Он сам себя не называет, но мы кажется знаем, кто это», — сказал он.

Геращенко призвал киевлян и гостей города не проходить и не проезжать рядом с местом события для собственной безопасности.