У Львові двоє п’яних чоловіків напали на поліцейських

Слідчі Галицького відділу поліції повідомили 24-річному львів’янину та жителю Києва віком 39 років, котрі, перебуваючи у нетверезому стані, спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям, про підозри у вчиненні злочинів. За скоєне їм загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

1 серпня близько 18.20 екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області прибув за викликом на вулицю Валову. На місці події поліцейські виявили осіб, котрі перебували у нетверезому стані, порушували публічний порядок, поводились агресивно та нецензурно висловлювались. Під час встановлення осіб порушників, двоє з них напали на правоохоронців, спричинили їм тілесні ушкодження та пошкодили службовий планшет.

Слідчі Галицького відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 повідомили зловмисникам, 24-річному львів’янину та жителю Києва віком 39 років, про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські затримали підозрюваних у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває. // Діло