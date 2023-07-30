Овруцькі поліцейські затримала рецидивіста, якому інкриміновано низку злочинів

З початку червня жителі смт Народичів почали звертатися до відділу поліції № 1 (Овруч) Коростенського райуправління щодо крадіжок з їхніх обійсть. У ході проведених заходів правоохоронці встановили причетність до цих подій 49-річного раніше судимого місцевого жителя.

Чоловік визнав свою провину та показав місця, де сховав частину викраденого. А під час санкціонованого обшуку в його домоволодінні поліцейські виявили ще понад десяток набоїв до різних видів вогнепальної зброї. Господар пояснив, що знайшов боєприпаси в одній із напівзруйнованих будівель на околиці селища.

До того ж, поліцейські встановили його причетність до крадіжок пального із сільгосптехніки. Чоловік зливав його з тракторів у пізню пору за допомогою заздалегідь підготовленого шланга.

Ще одному жителю громади працівники поліції повернули мобільний телефон, яким фігурант провадження встиг заволодіти шахрайським шляхом. Він пообіцяв односельцю налаштувати гаджет, однак після того не повернув та навіть встиг перепродати.

Нагадаємо, саме цей чоловік пошкодив двері в одній із кав’ярень міста, звідки викрав продукти, а з каси – кошти.

Тож слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 с. 185 (Крадіжка), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області