Трамп знає, як залишитися президентом на третій термін. Друже «pootin» навчив?

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотування на третій термін, що суперечить 22-й поправці до Конституції США, яка обмежує перебування президента двома термінами.

В інтерв’ю NBC News Трамп заявив, що існують «методи» для досягнення цієї мети, підкресливши, що він «не жартує».

Трамп зазначив, що багато його прихильників підтримують ідею третього терміну, але визнав, що наразі ще рано про це говорити. Він також припустив, що одним із можливих шляхів може бути висунення його віце-президента Дж. Д. Венса на пост президента у 2028 році з подальшою передачею повноважень Трампу. Однак він не надав детальних пояснень щодо інших можливих методів. ​

Юридичні експерти підкреслюють, що внесення змін до Конституції для скасування обмеження на два терміни є надзвичайно складним процесом, який вимагає схвалення двох третин Конгресу або двох третин штатів, а також ратифікації трьома чвертями штатів. Крім того, 12-та поправка робить Трампа непридатним для обіймання посади віце-президента, що ускладнює реалізацію запропонованого ним сценарію. ​

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Трамп натякає на можливість третього терміну. Раніше він вже робив подібні заяви, які викликали дискусії щодо його намірів та конституційних обмежень. ​

Видання The Daily Mail підрахувало, що Трамп може обійти Конституцію США та залишитися президентом до 2037 року, аж поки йому виповниться 90 років. // Дзеркало тижня