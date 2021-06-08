Спецоперация Европола и ФБР привела к аресту более 800 опасных преступников в 16 странах мира

Во вторник, 8 июня, Европейское полицейское агентство (Европол) и ФБР США сообщили об успешном проведении уникальной крупномасштабной операции на нескольких континентах. В ней также участвовали полицейские Германии, Австрии, Швеции, Дании, Эстонии, Литвы, Норвегии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. Организованной преступности более чем в 100 странах мира нанесен ощутимый удар. В 16 странах задержаны более 800 подозреваемых.

Полиция провела не менее 700 обысков. В результате были конфискованы более 30 тонн наркотиков, в том числе более 8 тонн кокаина, 250 единиц огнестрельного оружия и более 48 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. Удалось предотвратить около 100 заказных убийств.

Операция «Троянский щит» началась в 2018 году. Тогда ФБР удалось заблокировать два анонимных мессенджера, которые использовали представители организованной преступности для своего общения. Им был остро необходим новый канал надежной связи. И тогда полицейские под прикрытием убедили австралийского наркодилера Хакана Аика в том, что такой канал есть. Они рассказали ему о мессенджере ANOM. Пользоваться им можно было только с помощью криптотелефонов. Такие аппараты используют, в частности, немецкие политики, включая канцлера Ангелу Меркель.

Аик поверил полицейским. Они передали ему несколько криптотелефонов. Звонить по этим смартфонам было нельзя — только переписываться в ANOM. Хакан не подозревал, что мессенджер был разработан и создан специалистами ФБР США! Наркодилер уверенно рекомендовал ANOM другим криминальным авторитетам. Довольно быстро о чудо-мессенджере узнали преступные группировки в разных странах и стали его активно использовать. А ФБР оставалось только собирать и анализировать их переписку.

В общей сложности ANOM использовался на 12 тысячах модифицированных телефонах преступными организациями более чем в 100 странах мира. Полиция получила доступ ко множеству чатов, в которых участвовали подозреваемые. Их переписку оперативники читали в реальном времени. Всего было проверено более 27 миллионов сообщений!

«Их главными темами были наркотики, насилие, выяснение отношений друг с другом, убийства невинных людей и так далее», — сообщил на пресс-конференции представитель федеральной полиции Австралии по борьбе с организованной преступностью Рис Кершоу.

«Беспрецедентный по масштабу перехват сообщений сыграл ключевую роль в успехе операции», — добавил он. Кершоу отмети, что организованная преступность использует и другие зашифрованные мессенджеры.

Он также сообщил, что Хакан Аик пока находится на свободе. Наркодилер в настоящее время отдыхает со своей женой-датчанкой в Турции. Во всяком случае, именно оттуда он выставляет свои свежие фотографии с мускулистым торсом и многочисленными татуировками на теле. Кершоу настоятельно рекомендовал Аику сдаться властям как можно быстрее, потому что десятки преступных кланов по всему миру отправили Хакану «черную метку». Его хотят убить за ту помощь, которую он вольно или невольно оказал ФБР и Европолу.

Заместитель директора Европола Филипп Лекуфф заявил, что «Троянский щит» стал крупнейшей в истории полицейской операцией с применением новейших технологий. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»