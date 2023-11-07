Контррозвідувальні заходи: СБУ завітала до двох храмів УПЦ МП на Закарпатті – джерело «УП»

Служба безпеки України 7 листопада проводить контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” у правоохоронних органах.

За словами джерела УП, представники СБУ і Національної поліції завітали у Свято-Михайлівський храм у селі Руські Геївці, та храм Різдва Божої матері у селі Червоне.

Правоохоронці перевіряють попередню інформацію, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло війну РФ проти України, виправдовували російську військову агресію проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Також СБУ досліджує законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.