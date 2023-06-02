Прокуратура в суді вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку біля озера «Срібний Кіл»

Дарницька окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці земельну ділянку водного фонду вартістю майже 20 млн грн, яка розташована по вул. Срібнокільській у Дарницькому районі столиці.

Прокуратура встановила, що фізичні особи усупереч рішенню Дарницького районного суду міста Києва, яким їх зобов’язано знести самочинно збудоване майно – будівлю закладу харчування на березі озера «Срібний Кіл», внесли це майно до статутного капіталу товариства.

У подальшому товариство зареєструвало за собою право власності на згадане майно та продовжило використовувати земельну ділянку водного фонду комунальної власності без правовстановлюючих документів.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства. У позові прокуратура вимагає усунути перешкоди у володінні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом скасування державної реєстрації права власності, визнання правочинів недійсними та повернення земельної ділянки.

Наразі судом відкрито провадження за цим позовом.

Київська міська прокуратура