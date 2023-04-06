Судитимуть 27-річного жителя Балтської ОТГ, який намагався обікрасти пасіку, залучивши до протиправної діяльністі дитину

Сталося це наприкінці січня в селі Коритне. Довести крадіжку до кінця правопорушнику завадили бджоли, які його покусали.

70-річний житель Балти повідомив поліцейським, що невідомі особи намагалися викрасти три бджолині вулики з його дачного будинку, але з невідомих причин покинули їх.

Проведеними заходами співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний безробітний місцевий житель. На допиті він розповів слідчому, що проник на територію пасіки разом зі своїм семирічним братом і мав намір викрасти три вулики разом із бджолиними сім’ями. Однак довести свій кримінально-протиправний намір до кінця фігурант не зміг з причин, що не залежали від його волі – він був покусаний роєм бджіл з вулика, який несподівано перекинувся.

«Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули правопорушнику звинувачення у незакінченому замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням у сховище та вчиненому в умовах воєнного стану, а також втягуванні малолітнього у протиправну діяльність. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду», – повідомив начальник відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Віталій Сауляк і нагадав, що максимальне покарання, яке передбачене за ці правопорушення, – позбавлення волі на строк до 10 років.

ГУ Національної поліції в Одеській області