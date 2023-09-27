На Мукачівщині затримали зловмисника, який намагався вбити неповнолітнього односельця

Слідчі Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство неповнолітнього жителя селища Воловець. Фігуранта, який причетний до злочину, розшукали та затримали. Найближчим часом йому повідомлять про підозру 26 вересня ввечері до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні неповнолітнього жителя селища Воловець. У хлопця медики діагностували проникаюче ножове поранення.

Для встановлення обставин, за яких хлопець отримав тілесні ушкодження, прибула слідчо-оперативна група поліції Воловця.

З’ясувалося, що між 16-річним потерпілим та його 18-річним односельцем того вечора виникла конфліктна ситуація. Зловмисник перестрів 16-річного хлопця на вулиці і зненацька вдарив його ножем у шию, після чого втік.

Поранений дістався до будинку сусідів, які і викликали на місце швидку.

У результаті пошукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного у злочині на залізничному вокзалі, де він очікував потяг, щоб покинути межі області. Відомо, що затриманий тільки в середині серпня цього року вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за пограбування.

Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину – ніж, який є одним з речових доказів у справі.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області