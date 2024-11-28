19 грудня вступає в силу закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство

Про це заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила в етері «Єдиних новин».

Серед законодавчих змін, є запровадження норми щодо визнання дитини потерпілою, якщо у її присутності вчиняється домашнє насильство. Також закон чітко розмежовує поняття домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

За словами Катерини Павліченко, законодавчі зміни значно повпливають на захист потерпілих та притягнення кривдників до відповідальності:

У новому законі є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема, до 12 годин. І зазначеним законом обов’язково передбачене дослідження необхідності направлення кривдника на корекційні програми».

Наразі в структурі Національної поліції функціонує 61 мобільна група з протидії домашньому насильству. Крім того, є також спеціалізовані сектори з протидії домашньому насильству. Вони працюють в обласних центрах і в містах з населенням понад 50 000 мешканців.

Національна поліція України