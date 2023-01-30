Жителя Тернопільського району судитимуть за збут наркотичних речовин та створення притону
Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного збуту наркотичних речовин та надання приміщення для незаконного їх вживання. Обвинувачений – 26-річний житель Тернопільського району.
У ході досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність зловмисника до вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних речовин), частиною 1 статті 309 (незаконне придбання, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту) та частиною 1 статті 317 (надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.
Зокрема, встановлено, що зловмисник створив чат в одному з месенджерів, де здійснював рекламу наркотичних засобів і таким чином підшуковував клієнтів. Сам замовляв «товар» через Інтернет, розфасовував у так звані «закладки» та залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях, надсилаючи покупцям повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів. Правоохоронці задокументували п’ять фактів реалізації наркотичних речовин.
Під час розслідування слідчі встановили, що зловмисник також надавав підсобне приміщення у будинку, де він мешкає, для незаконного вживання наркотичних речовини. У ході санкціонованого обшуку поліцейські вилучили за місцем проживання обвинуваченого більше десяти грамів канабісу.
Згідно санкцій інкримінованих збаражчанину статей йому загрожує позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet