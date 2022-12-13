61-річного чоловіка ув’язнили на 14 років за вбивство співмешканки та її родички у Яворові

Городоцький районний суд Львівщини засудив на 14 років тюрми Теодозія Романишина, який вбив свою співмешканку та її родичку у Яворові. Вбивство він вчинив перебувають у нетверезому стані.

Як вказано у вироку суду за 7 грудня 2022 року, вбивство трапилось ще на початку червня 2019 року. На вул. Леся Курбаса у Яворові на той час 58-річний Теодозій Романишин вбив двох жінок: його 55-річна співмешканка померла в реанімаційному відділенні районної лікарні, а її 86-річна тітка від отриманих травм померла на місці.

У суді Теодозій Романишин не визнав свою провину. Він заявив, що напередодні прийшов у будинок до своєї співмешканки та побачив її, тітку та ще двох людей, які спали в нетверезому стані. Тому він начебто вирішив поїхати до свого знайомого у сусіднє село та заночувати там. Теодозій Романишин стверджує, що вранці повернувся та побачив, що його співмешканка мертва. Він одразу пішов до сусідів та розповів про це.

Не зважаючи на невизнання своєї провини, правоохоронці звинуватили Теодозія Романишина у подвійному вбивстві.

Під час слідчого експерименту він не зміг показати вулицю та будинок, де начебто залишався тієї ночі. Сусіди та загибла раніше частко викликали поліцію, бо Теодозій Романишин зловживав алкоголем, бив свою співмешканку, а також частко з нею сварився. Одна з сусідок розповіла, що за три тижні до цього, до неї прибігла сусідка, з якою мешкав Теодозій Романишин, та заявляла, що він хоче її вбити.

На одязі Теодозія Романишина була кров співмешканки та її родички. Один з допитаних у справі стверджує, що він розповідав йому про вбивство молотком своєї співмешканки та думав як уникнути відповідальності.

Дослідивши матеріали справи, Городоцький районний суд у складі суду присяжних визнав Теодозія Романишина винним в подвійному вбивстві та призначив 14 років тюрми. Вирок ще може бути оскарженим. // Zaxid.net