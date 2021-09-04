Прикордонники виявили у вантажному вагоні українця, який намагався виїхати до Польщі

Чоловіка, який їхав за кордон вантажним потягом, затримали учора прикордонники Волинського загону.

Нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський».

Зазирнувши в один з вантажних вагонів охоронці кордону помітили чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон.

На цьому подорож горе-мандрівника закінчилася, за спробу незаконного перетину державного кордону йому доведеться відповідати у суді.

ДПСУ