На Закарпатті затримали зловмисника, який «під кайфом», викрав автомобіль «швидкої»

Вчора уночі до поліції надійшло повідомлення від працівників медустанови у місті Виноградів. Правоохоронцям повідомили, що їх пацієнт викрав службовий транспорт.

За викликом оперативно приїхали працівники слідчо-оперативної групи, дільничні офіцери поліції, співробітники управління поліції охорони та інспектори групи реагування патрульної поліції Виноградова.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник, якого доправили до медичного закладу у стані наркотичного сп’яніння, під час спілкування з лікарями почав поводитися агресивно. Він раптово вибіг з приміщення лікарні, сів за кермо автомобіля екстреної медичної допомоги та зник у невідомому напрямку.

Оглянувши місце злочину та опитавши його свідків, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

Одночасно із цим орієнтування на автомобіль передали всім екіпажам, що дозволило швидко встановити маршрут руху фігуранта. Поліцейські почали переслідувати його, однак законну вимогу працівників поліції зупинитися зловмисник проігнорував та тільки пришвидшив рух.

Зрештою, не впоравшись з керуванням, фігурант в’їхав у огорожу приватного будинку, де його і затримали поліцейські.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування та вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру.

Поліція Закарпатської області